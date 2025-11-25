Фестиваль «Играй, гармонь любимая!» прошел в Воскресенске

XV межрегиональный открытый конкурс «Играй, гармонь любимая!» собрал в доме культуры села Ашитково талантливых гармонистов и исполнителей народной музыки из разных регионов. Фестиваль направлен на сохранение и развитие традиционной русской народной музыки, а также знакомство широкой публики с богатым музыкальным наследием нашей страны.

Участниками конкурса стали исполнители из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Тверской области, которые продемонстрировали свое мастерство и обменялись опытом с другими артистами. В программе конкурса прозвучали как классические народные произведения, так и современные обработки, что позволило представить гармонь в разном музыкальном ключе и актуализировать интерес к этому уникальному инструменту.

Начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина отметила высокий уровень исполнителей и профессионализм жюри. Она подчеркнула, что фестиваль «Играй, гармонь любимая!» играет важную роль в сохранении национальных традиций и является ярким примером патриотического воспитания через искусство.

Завершением фестиваля стала церемония награждения лучших участников.