Фестиваль и акция «Бессмертный полк» ко Дню Победы прошли в Коломне

В Коломне и Озерах к 80-летию Победы прошел праздник «Одна на всех Великая Победа» и фестиваль «Была весна — весна Победы!». Концерты и шествие «Бессмертного полка» объединили участников клуба «Активное долголетие», ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

В сквере имени Василия Зайцева в Коломне состоялось шествие «Бессмертного полка». Перед собравшимися выступили участники клуба «Активное долголетие», марши и песни военных лет исполнил оркестр Коломенской филармонии. Жители и гости округа посетили мастер-классы по созданию праздничных открыток, а также танцевали вальс.

Творческие коллективы из семи городских округов Московской области собрались на фестивале в Озерах. Артисты исполнили песни военных лет, представили зрителям тематические театральные постановки. Выступления были пронизаны уважением к истории страны и благодарностью героям.