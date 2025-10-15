Фестиваль художественного слова прошел в Красногорске

IX открытый конкурс художественного слова «Серебряный Скорпион» состоялся в усадьбе Знаменское-Губайлово. В нем участвовали 18 талантливых чтецов и авторов в возрасте от восьми лет со всего городского округа.

По итогам конкурса Вера Шенявина, Дарья Кузнецова и Марьяна Назырова получили дипломы первой степени. Победителям вручили памятные подарки, в числе которых настоящие перья и чернила для письма.

Марьяна Назырова пишет стихи с детства. Свое выступление на конкурсе она посвятила брату — герою СВО с позывным Поэт, кавалеру ордена Мужества. «Я родилась в этом городе. И эта усадьба — маленький кусочек истории литературы, которая всегда меня очень сильно притягивала. Поэтому где, как не здесь, читать то, что является частью моей души», — поделилась победительница фестиваля.