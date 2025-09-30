Фестиваль хореографических коллективов прошел в Наро-Фоминском округе

Неизменным участником фестиваля является ансамбль народной музыки «Вечерка» из Селятина. Артистка Татьяна Павлович рассказала, что, хотя их коллектив вокальный, «Вечерка» всегда выступает на этом фестивале, поскольку тесно связаны и с ДК «Мечта», и с Лидией Черепановой — супругой Юрия Григорьевича, хранительницей его памяти и вдохновительницей этого танцевального праздника.

Талант и достижения артиста, балетмейстера, хореографа и режиссера Юрия Черепанова помнят и чтут как на Урале и в Калуге, где он успел поработать, так и в родном Наро-Фоминском округе. На фестиваль приехал и студенческий товарищ Черепанова по самому первому набору на отделение хореографии в легендарный МГИК, а ныне преподаватель и профессор Михаил Мурашко.

«Фестиваль проходит уже в 14-й раз, и это показатель, что здесь есть интерес для тех, кто приезжает. Приезжают обычно на какие-то яркие события и на яркие имена. Вот Юрий Григорьевич — он как раз человек с очень большой яркой харизмой, его помнят, помнят его номера», — рассказал народный артист Республики Марий Эл Михаил Мурашко.

Фестиваль стал продолжением творческого наследия мастера. Уже более двух десятилетий его ученики и последователи бережно хранят традиции, заложенные Юрием Черепановым, неся искусство танца по всей России.