Фестиваль ГТО в День Победы прошел в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:46 Фестиваль ГТО в День Победы прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Фестиваль ГТО состоялся в Солнечногорске на стадионе «Металлург». Сдали нормативы около 100 человек разных возрастов. Спортивное мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы.

Участники прошли следующие дисциплины: челночный бег, наклоны на гимнастической скамье, отжимания, подтягивания на перекладинах, прыжок в длину, а также бег от 60 до 3000 метров.

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«Все официальные результаты будут внесены в электронную базу. В дальнейшем при успешной сдаче нормативов выдается отличительный значок ГТО и удостоверение», — отметил начальник отдела ГТО по городскому округу Солнечногорск Станислав Кривошеев.

Для старшеклассников сдача нормативов ГТО и получение отличительного значка дают бонус при поступлении в высшие учебные заведения — от трех до 10 баллов. Также знак отличия позволяет трудящимся предприятий претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных льгот — на усмотрение работодателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы.

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