Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов пройдет в Подольске в феврале

Региональный фестиваль ГТО пройдет в Подольске 16 февраля. В нем примут участие сильнейшие трудовые коллективы Подмосковья.

​Как рассказали в региональном Минспорте, в соревнованиях примут участие те команды, которые успешно прошли муниципальный отбор. Лучшие коллективы представят области на всероссийском уровне.

В программу войдут стрельба из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища, подтягивания или рывок гири.

В состав команды могут входить спортсмены от 25 до 59 лет, которые работают в организациях Подмосковья.

Турнир пройдут на базекомплекса "Заречье" в Подольске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

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