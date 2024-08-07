Фестиваль ГТО провели в лагере «Родина» в Подольске

В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске состоялся фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем принял участие 131 ребенок в возрасте от шести до 15 лет.

Спортивные состязания оценивали судьи из ФСК «Заречье». Почетным гостем мероприятия стала олимпийская чемпионка Юлия Гущина.

На торжественной линейке детям рассказали о значении комплекса ГТО, подчеркнув важность физической активности для здоровья и формирования командного духа.

Ребята поделились на команды по возрасту для сдачи нормативов, включая бег на 30 метров, прыжки в длину с места, наклоны вперед с тумбы и поднятие туловища на 30 секунд. Лучших отметили грамотами и медалями.

Напомним, что в этом году центр «Родина» отметил свой 65- летний юбилей. Фестиваль «ГТО» проходит в оздоровительных центрах Подольска ежемесячно, привлекая детей, отдыхающих в летних лагерных сменах, к активному образу жизни и спорту.

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