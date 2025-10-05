Фестиваль ГТО прошел в Коломне

Традиционные осенние состязания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» проходили на двух спортивных объектах в Коломне. Соревнования собрали сотни участников, а нормативы сдавали в течение трех дней.

Первый день фестиваля прошел на стадионе «Авангард». На получение знаков отличия претендовали 160 человек, относящихся к пятой и шестой ступеням комплекса. Им пришлось доказывать свои силу и быстроту на коротких дистанциях в 30, 60 и 100 метров, затем в челночном забеге — 3 этапа по 10 метров, а также на длинных дорожках в два и три километра.

Следующие два дня спортивного марафона прошли в конькобежном центре «Коломна». Здесь 130 ребят от 14 до 19 лет состязались в метании снаряда, прыжках в длину, наклонах на гимнастической скамье, подтягиваниях на высокой перекладине, отжиманиях, упражнениях на пресс и рывке гири. Но кульминацией фестиваля стал третий день, который участники провели в пневматическом тире и бассейне конькобежного центра.

Спортивный праздник принес юношам и девушкам не только новые победы и достижения, но и новых друзей. Помогали на всех этапах фестиваля и руководили процессом опытные специалисты коломенского Центра тестирования ГТО.