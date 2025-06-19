Фестиваль ГТО прошел в детском лагере «Родина» в Подольске

Более 120 воспитанников детского лагеря «Родина» поучаствовали в спортивном фестивале в Подольске. Ребята продемонстрировали свои физические возможности.

Мероприятие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводят в оздоровительных центрах Подольска регулярно. В них участвуют дети, задействованные на летних лагерных сменах.

В этот раз они выполнили упражнения на гибкость — наклоны, силовые испытания — отжимания, а также прыжки в длину. Участников разделили на команды в зависимости от возраста.

Оценивали результаты детей квалифицированные судьи из физкультурно-спортивного комплекса «Заречье». Победители получили грамоты и медали.

Ранее мы рассказывали о том, что около 10 школьников из Подольска отдохнут в лагере «Артек» этим летом. Для этого ребята предоставили дипломы и грамоты, подтверждающие достижения в разных сферах за последние три года.