Около 10 школьников из Подольска отдохнут в лагере «Артек» этим летом

Порядка 10 подростков из Подольска получили бесплатные летние путевки в «Артек». Для этого ребята предоставили дипломы и грамоты, подтверждающие достижения в разных сферах за последние три года.

Так, шестиклассница из лицея № 5 Софья Кисель выиграла Гран-при Международного детско-юношеского фестиваля креативных индустрий «Живи! Твори! Созидай!». Школьнице вручили приглашение на юбилейную смену «100 лет дорогой детства».

«Я стала капитаном 14 медицинского отряда, вице-президентом детского лагеря „Лазурный“, участником детского совета 6-й юбилейной смены и финалистом конкурса „Звезда Артека“!» — поделилась Софья.

Учащаяся шестого класса школы № 34 Анастасия Альгина получила бесплатную путевку в «Артек» за достижения в учебе. А семиклассница школы № 34 Дарья Гладилина победила на всероссийском конкурсе рисунка «Жизнь, деленная на граммы». Ее работа «Хатынь» стала одной из 19 лучших, а всего на творческое состязание заявились около 200 тысяч школьников из разных регионов России. Дарья в «Артеке» стала командиром школьного спасательного отряда. Еще одну ученицу седьмого класса этой же школы Софию Сучкову наградили бесплатной путевкой за достижения на студии телевидения «Страна звезд».

Отметим, что лагерь «Артек» в июне отметил свое столетие. На территории известной детской здравницы расположены свыше 150 зданий, несколько бассейнов и спортивных площадок.