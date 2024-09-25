Фестиваль ГТО пройдет в Солнечногорске 28 сентября

Фестиваль ГТО пройдет на стадионе «Металлург» в Солнечногорске 28 сентября. Принять участие можно в составе семейной команды или в личном первенстве.

Как отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова, личный и командный зачеты определят по сумме очков за пройденные испытания. Расчеты произведут по 100-очковой таблице оценки выполнения испытаний комплекса ГТО.

Для командного участия требуется группа из трех человек: родители и ребенок от восьми до 11 лет. Сбор участников состоится в 10:00, а старт — в 10:30.

Участникам необходимо пройти пять основных испытаний: бег на скорость на 30 или 60 метров, метание или челночный бег, наклон из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, а также прыжок в длину с места или поднимание туловища из положения лежа на спине.

Также в рамках мероприятия проведут семейную эстафету на 400 метров. Она будет оцениваться отдельно и не пойдет в командный зачет.

Для участия в фестивале ГТО необходимо зарегистрироваться заранее по ссылке.

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