Фестиваль ГТО начался в детском лагере «Ромашка» в Подольске

Традиционное мероприятие «Готов к труду и обороне» стартовало в первой смене оздоровительного лагеря. Нормы ГТО будут сдавать все приехавшие на отдых дети — 130 человек.

Соревнования делятся на несколько ступеней. Дети в возрасте шести-семи лет проверяют свои силы в забеге на 30 метров, наклонах вперед и прыжках в длину. Старшие отряды выполняют еще и отжимания. Зачеты принимают профессиональные судьи.

Юлия Чуприна, которая занимается танцами и приезжает в лагерь уже восемь лет подряд, рассказала, что с удовольствием участвует в сдаче нормативов ГТО. «Для меня фестиваль ГТО — настоящий праздник. Быть спортивным и крепким для танцора очень важно», — поделилась девушка.

Тематическая смена «Время первых» даст ребятам возможность найти свой путь в жизни и стать лучшими во всем. Они будут вдохновляться примерами выдающихся людей, которые проведут для них занятия по разным видам деятельности.