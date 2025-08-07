Фестиваль грудного вскармливания прошел в Подмосковье

В Московском областном перинатальном центре прошел фестиваль грудного вскармливания. На мероприятие приехали представители Госдумы, Минздрава России и Подмосковья, а также ведущие врачи и эксперты.

Для будущих и молодых родителей провели лекции и мастер-классы. Участники узнали, как грудное вскармливание влияет на здоровье и развитие ребенка, какую роль в этом играет отец, как кормление связано с формированием прикуса, а также научились безопасно носить малыша в слинге.

«Сегодня, по данным отдельных регионов, около 45% женщин по-прежнему осознанно отказываются от грудного вскармливания, тогда как еще 10% не могут кормить по медицинским показаниям. Мы стремимся к тому, чтобы грудное вскармливание стало для матери и ребенка естественным и приоритетным выбором», — отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Отдельное внимание уделили работе отделения грудного вскармливания, которое открылось в МОПЦ в 2021 году. Это первое в регионе отделение с собственным банком грудного молока. Там помогают мамам, чьи дети находятся в реанимации или на лечении, сцеживать молоко, которое потом хранят в специальных условиях и используют для кормления малышей.

Напомним, перинатальный центр регулярно проводит обучающие мероприятия, консультирует женщин и готовит специалистов в этой области.