Фестиваль греко-римской борьбы прошел в Воскресенске

Спортивный праздник проводится в городском округе с 2022 года и традиционно собирает сильнейших борцов. Фестиваль посвящен 100-летию олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова.

Знаменитый советский борец классического стиля, олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер спорта и тренер СССР, герой Великой Отечественной войны Анатолий Парферов родился в деревне Дворниково под Воскресенском.

«Удивительная судьба Анатолия Ивановича служит примером для многих поколений, вдохновляет спортсменов всех возрастов на новые рекорды, воспитывает в них силу духа, чувство долга, мужество, волю к победе и любовь к Родине!» — отметил глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В этом году фестиваля в честь юбилея великого атлета прошел в рамках проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений».