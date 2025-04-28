Фестиваль «Готов к труду и обороне» прошел в Мытищах

Областной фестиваль всероссийского физкультурно-оздоровительного конкурса среди учащихся провели в спортивном центре «Строитель» в Мытищах. Участниками стали 32 команды со всего Подмосковья.

Состязания посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За победу поборолись свыше 250 юношей и девушек в возрасте 12-15 лет.

Они соревновались в дисциплинах комплекса ГТО: легкоатлетических забегах, стрельбе из пневматической винтовки, метании мяча, наклонах, прыжках в длину, поднимании туловища из положения лежа, подтягивании, сгибании и разгибании рук в упоре лежа.

Отметим, что сборные из муниципалитетов формировали из лучших участников местных этапов. Итоги юношеских состязаний объявят позднее. Также перед стартом соревнований наградили победителей фестиваля ГТО среди трудовых коллективов.