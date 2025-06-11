Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в усадьбе «Кривякино» в Воскресенске

Отборочный этап областного танцевального фестиваля завершился в парке Воскресенска. Местные таланты представили на суд жюри 10 творческих номеров.

Всего в этом году на проект поступило более 1500 заявок. Воскресенск на областном отборочном этапе представили восемь творческих коллективов — «Эврика», «Ювента», «Иллюзия», «Отражение», «Эффект», «Магия танца» и you-NG.

Оценивали работы участников профессионалы — Екатерина Решетникова и заслуженный артист России Егор Дружинин. Они выбрали лучших в номинациях «соло» и «коллектив».

Победителем в первой стала София Герасимова. Лучшей командой оказался коллектив you-NG.

Теперь они представят городской округ Воскресенск на гала-концерте. Он состоится 6 сентября.