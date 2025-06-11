Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в усадьбе «Кривякино» в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Отборочный этап областного танцевального фестиваля завершился в парке Воскресенска. Местные таланты представили на суд жюри 10 творческих номеров.

Всего в этом году на проект поступило более 1500 заявок. Воскресенск на областном отборочном этапе представили восемь творческих коллективов — «Эврика», «Ювента», «Иллюзия», «Отражение», «Эффект», «Магия танца» и you-NG.

Оценивали работы участников профессионалы — Екатерина Решетникова и заслуженный артист России Егор Дружинин. Они выбрали лучших в номинациях «соло» и «коллектив».

Победителем в первой стала София Герасимова. Лучшей командой оказался коллектив you-NG.

Теперь они представят городской округ Воскресенск на гала-концерте. Он состоится 6 сентября.

«Поздравляю победителей от всей души и выражаю благодарность всем зрителям и жителям за невероятную поддержку танцоров!» — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Организовали фестиваль «Город танцует в парках» «МосОблПарк» и Министерство культуры и туризма Московской области.

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