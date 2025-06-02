Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Шатуре

Более 10 творческих коллективов выступили на танцевальном фестивале в Шатуре. Мероприятие прошло в сквере «Олимпийский».

Воспитанники студий представили конкурсные номера в жанрах эстрадного танца, контемпа и основанные на народных мотивах. К примеру, хип-хоп танец подготовили ребята из студии EKZO DANCE STUDIO.

В этом году фестиваль стал всероссийским. Также среди новшеств 2025-го новая номинация — сольное исполнение.

Работы участников оценивали известные хореографы Егор Дружинин и Александр Могилев.

«Мы во второй раз в Шатуре. По сравнению с прошлым годом уровень подрос и радостно видеть, что дети танцуют более сложную хореографию, что хореографы стали мыслить немножечко по-другому. Не смотря на то, что утром был фестиваль, народ подтягивался и зрителей становилось все больше», — сказал Александр Могилев.

Победителем фестиваля стал коллектив «Новое искусство 2.0». Лучшей в номинации «соло» оказалась Светлана Жокина.

Теперь они поучаствуют в гала-концерте. Он пройдет в сентябре.