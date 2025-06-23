Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Ногинске

Открыли мероприятие победители прошлого сезона — коллектив BABYLON с выступлением в стиле русско-народного дэнсхолла. На сцене выступили лучшие танцоры Богородского округа, продемонстрировав разнообразные стилевые направления. Зрители наслаждались энергичными номерами как юных, так и опытных исполнителей, а также зажигательными шоу участников телепроектов, которые привлекли внимание своим мастерством. Оценку выступлениям дали известные хореографы Егор Дружинин и Алексей Карпенко.

Яркие костюмы, артистизм и энергия каждого участника подчеркивали, что для них танец — это не просто набор движений. Победителями конкурса стали танцевальное пространство Vasty с командой JC Personality, коллектив «VДжет» и Агния Маслова из школы «Протанцы». Теперь они будут представлять Ногинск на гала-концерте фестиваля в сентябре. Кроме того, они поборются за призы от членов жюри, включая шанс попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.



«Мы всегда ждем отличных выступлений — и сегодня их было много! Погода пыталась нам помешать: то дождь, то солнце, то ветер. Но энергия зрителей, поддержка родителей и страсть танцоров сделали этот день по-настоящему теплым», — поделился впечатлениями художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин.