Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Лобне

Более 100 танцоров приняли участие в творческом фестивале в Лобне. «Город танцует в парках» провели в разных муниципалитетах Подмосковья.

Мероприятие состоялось в Центральном парке. Участники представили номера, подготовленные под руководством известных хореографов.

На сцене выступили не только местные коллективы, но и звезды проекта «Танцы» на ТНТ. Работы конкурсантов оценивали заслуженный артист России Егор Дружинин и победитель шоу «Танцуй» Александр Могилев.

Победителем фестиваля стал ансамбль «Сувенир». Теперь его воспитанники поучаствуют гала-концерте в сентябре.

Им предстоит побороться за призы от членов жюри. Это возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO.

Отметим, что фестиваль «Город танцует в парках» проводят по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева третий год подряд.