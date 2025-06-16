Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Балашихе
Парк «Пехорка» в Балашихе ожил под ритмы областного танцевального фестиваля. 10 участников, представляющих городской округ, подарили зрителям яркое шоу.
Перед выступлениями к публике и артистам обратились звезды хореографии: заслуженный артист России Егор Дружинин, художественный руководитель фестиваля, и хореограф шоу «Танцы» Алексей Карпенко.
Команды и сольные исполнители представили разнообразные номера — от уличных танцев до современной хореографии. Кульминацией вечера стал «КЕД концерт» с участием звезд шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Егор Дружинин высоко оценил уровень подготовки.
«Номера были такими яркими и продуманными, что некоторые из них не хотелось разбирать — только наслаждаться», — сказал Егор Дружинин.
Лучшие танцоры получили шанс выступить на гала-концерте в сентябре 2025 года, где они поборются за возможность присоединиться к команде Егора Дружинина «КЕД», стать участниками фестиваля «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.
Отметим, что фестиваль, организованный «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, проходит уже третий год.