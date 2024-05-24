Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Дубне 9 июня

Второй фестиваль «Город танцует в парках» пройдет на набережной Менделеева в Дубне 9 июня. На сцене вновь выступят участники прошлого года — команда «Выкрутасы».

Участники коллектива «Выкрутасы» готовы удивлять зрителей и жюри фестиваля «Город танцует в парках». Ребята считают дни до выступления.

«Очень хороший комментарий нам дали в прошлом году. Мы постарались исправить все, что нам сказали, добавить эмоций, разозлиться. В этом году хореография — сложнее, ритм — быстрее, музыка — ритмичнее, а тренировки — жестче», — поделилась руководитель коллектива «Выкрутасы» Елена Учкина.

Танцоры добавили экспрессии и элементы из разных стилей: акробатики и хип-хопа. Сейчас они отрабатывают движения и доводят технику до идеала.