Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Дубне 9 июня
Второй фестиваль «Город танцует в парках» пройдет на набережной Менделеева в Дубне 9 июня. На сцене вновь выступят участники прошлого года — команда «Выкрутасы».
Участники коллектива «Выкрутасы» готовы удивлять зрителей и жюри фестиваля «Город танцует в парках». Ребята считают дни до выступления.
«Очень хороший комментарий нам дали в прошлом году. Мы постарались исправить все, что нам сказали, добавить эмоций, разозлиться. В этом году хореография — сложнее, ритм — быстрее, музыка — ритмичнее, а тренировки — жестче», — поделилась руководитель коллектива «Выкрутасы» Елена Учкина.
Танцоры добавили экспрессии и элементы из разных стилей: акробатики и хип-хопа. Сейчас они отрабатывают движения и доводят технику до идеала.
«Выкрутасы» уже прошли отборочный тур, а вместе с ними еще четыре команды из Дубны. На набережной Менделеева они покажут свои номера 9 июня. Выступления коллективов оценит звездный состав жюри, а лучшие отправятся на гала-концерт.
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