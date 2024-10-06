Фестиваль фотографии «Объектив России» завершился в Серпухове

На церемонии закрытия во дворе мемориального дома фотохудожника Николая Андреева прошла программа, приуроченная ко дню рождения мастера пикториальной фотографии и завершению мероприятия. «Объектив России» работал в Серпухове три месяца.

На закрытии провели два мастер-класса, открытый микрофон, организовали креативную фотозону, где каждый смог получить свой портрет, а также стихи, горячей чай. Приняли участие в вечере председатель Серпуховского центра фотоискусства им. Н. П. Андреева и В. И. Улитина, фотохудожник Юрий Сурков, фотохудожник Владимир Степин и поэтесса Ольга Грачева.

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