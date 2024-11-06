Фестиваль фотографического и изобразительного искусства открыли в Серпухове

В Музейно-выставочном центре Серпухова состоялось торжественное открытие первого фестиваля фотографического и изобразительного искусства «Объективная перспектива». Мероприятие собрало множество гостей и участников, заинтересованных в развитии и популяризации современного искусства.

С приветственными словами к собравшимся обратились директор Музейно-выставочного центра Валентина Мантуло, заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, а также организаторы и идеологи фестиваля.

Торжественные речи были удачно дополнены творческими номерами. Юная поэтесса Ольга Грачева представила свои новые стихи, а Варвара Нехаева, лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнила песню «Подмосковные вечера», покорив сердца слушателей своим вокалом.

На фестивале представлено около семидесяти фотографий и произведений живописи авторов из Серпухова, Пущино, Протвино и Санкт-Петербурга. Посетители отметили профессиональную развеску экспозиции, выполненную сотрудниками Музейно-выставочного центра. Особый интерес вызвала фото-изо сушка «Серпухов живописный», где участники представили небольшие рисунки, наброски и мелкоформатные монотонные фотографии, выполненные в техниках альтернативной фотопечати.

После церемонии открытия состоялось первое мероприятие фестиваля — лекция Сергея Зорина о репортажной фотографии. Известный фотограф поделился секретами мастерства и рассказал о своей творческой жизни, активно взаимодействуя с аудиторией в формате живого диалога.

Фестиваль «Объективная перспектива» обещает стать значимым событием в культурной жизни региона, предоставляя платформу для обмена опытом и вдохновения всем любителям искусства.

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