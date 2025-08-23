Фестиваль фольклорного искусства пройдет в Ногинске 23 августа
Если вы любите традиции, народное творчество и атмосферу настоящего праздника - этот день создан для вас. Гостей и жителей Богородского округа на фестивале «Богородская Рогожка» ждет насыщенная программа.
Фотозона с яркими надувными матрешками и самоваром - идеальное место для ярких снимков на память.
Торговые ряды с изделиями народных мастеров откроются на Центральной площади, посетители смогут выбрать уникальные сувениры.
Интересные мастер-классы: урок лепки из глины — отличная возможность познакомиться с народным ремеслом лично.
Изюминкой праздника станет кулинарный мастер-класс от известного блогера Кирилла Дорофеева, где каждый желающий научится готовить блюда русской кухни.
Познавательная программа «Морозовы» погрузит в семейные и народные традиции. Также будут ждать веселые народные забавы на любой вкус, особенные конкурсы и шоу.
А еще желающие продегустируют авторские сорта чая — идеальный напиток для расслабления и общения.
Вечер завершится концертом Образцового коллектива «Вечерка» — живые эмоции и душевная музыка гарантированы.
