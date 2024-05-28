Фестиваль физической и духовной культуры прошел в Звенигороде

Второй фестиваль физической и духовной культуры прошел на городском стадионе «Спартак» в Звенигороде. Участниками стали 180 человек из 10 благочиний.

Участниками фестиваля стали православные воскресные школы, гимназии и приходы Одинцова, Звенигорода, Наро-Фоминска, Можайска, Волоколамска и Рузы. Ребята попробовали свои силы на восьми площадках. Они соревновались в традиционных веселых стартах, футболе, шахматах, эстафете и перетягивании каната. Кроме этого, в этом году спортсмены впервые упражнялись в висе на перекладине.

Победителям вручили медали и грамоты. Также на площадке для лекций и мастер-классов гости праздника встретились с известными звенигородскими рекордсменами.

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