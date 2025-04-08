Фестиваль фигурного катания прошел в Воскресенске

Фестиваль «Хрустальный конек» проводится в городском округе в третий раз и его уже называют традиционным. Более 20 фигуристов в возрасте от семи до 16 лет вышли на лед, чтобы продемонстрировать свое мастерство и сорвать овации зрителей.
Каждый выход на лед для юных спортсменов — большое событие, которое мотивирует их развивать мастерство и двигаться к новым вершинам.
Петр Потапов — один из самых юных участников фестиваля «Хрустальный конек». Заниматься фигурным катанием его вдохновил старший брат Михаил. «Это очень красивый спорт, он мне очень нравится», — поделился Петр.
Сегодня в секции фигурного катания при спортивном комплексе «Химик» занимается порядка 60 воспитанников. Злата Тимонина — в числе самых опытных. Впервые вышла на лед в три года и спустя 11 лет мечтает связать жизнь с любимым видом спорта, став тренером.
Победителями стали абсолютно все участники фестиваля, ведь они смогли преодолеть себя, справиться с волнением и показать все свое мастерство, а также получить ценный соревновательный опыт и познакомиться с другими спортсменами.
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