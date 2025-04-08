Фестиваль фигурного катания прошел в Воскресенске

Фестиваль «Хрустальный конек» проводится в городском округе в третий раз и его уже называют традиционным. Более 20 фигуристов в возрасте от семи до 16 лет вышли на лед, чтобы продемонстрировать свое мастерство и сорвать овации зрителей.

Каждый выход на лед для юных спортсменов — большое событие, которое мотивирует их развивать мастерство и двигаться к новым вершинам.

Петр Потапов — один из самых юных участников фестиваля «Хрустальный конек». Заниматься фигурным катанием его вдохновил старший брат Михаил. «Это очень красивый спорт, он мне очень нравится», — поделился Петр.