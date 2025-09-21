Фестиваль фермерского дела прошел в Коломне

В Коломне в арт-квартале «Патефонка» прошел масштабный агротуристический фестиваль «Фермер Фест». Гости попробовали продукцию хозяйств Подмосковья и соседних регионов, а также поучаствовали в мастер-классах.

Для гостей подготовили фермерские угощения. Маэстро кулинарии Денис Барыков угостил посетителей ароматным пловом, приготовленным по авторскому рецепту. Участники также отведали наваристую уху.

Организаторы подготовили развлекательную программу, розыгрыш подарков и выступление рок-группы. Дети повеселились на аттракционах, поучаствовали в играх и мастер-классах, посетили зооуголок.