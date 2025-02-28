Фестиваль единоборств впервые прошел в Лыткарине

Все школы боевых искусств округа собрались на спортивном мероприятии, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Инициатива по организации соревнований принадлежит руководителю клуба смешанных единоборств Fight Family Павлу Прокопьеву, который стремится популяризировать различные виды боевых искусств.

На ринге встретились боксеры, спортсмены смешанных боевых искусств и другие борцы. По итогам соревнований победителей наградили почетными грамотами и медалями.

Для проведения фестиваля были оборудованы три специализированные площадки. На крытом ринге проходили поединки с элементами смешанных единоборств, где спортсмены демонстрировали свою технику и тактику ведения боя. На открытом ринге проводились бои с элементами бокса и кикбоксинга. На ковре проходили соревнования по грепплингу.

«Хороший спортсмен должен просыпаться с мыслями о тренировке и засыпать с теми же мыслями», — рассказал тренер спортивной школы «Лыткарино» Александр Григорьев.