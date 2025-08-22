Фестиваль джазовой музыки пройдет в Красногорске 23 и 24 августа

Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Красногорске 23 и 24 августа. Организаторы оборудуют две сцены, где выступят популярные исполнители и артисты.

Среди хедлайнеров — GIPSY KINGS by André Reyes из Франции, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Полина Гагарина, Петр Налич, Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, ILUGDIN TRIO, Jazzirama и другие.

«В этом году открывается новая глава в жизни фестиваля: „Jazzовые сезоны“ переезжают в знаменитое „Архангельское“ и станут еще масштабнее, чем прежде. Будет больше творческих, музыкальных и спортивных активностей, а также выступлений мировых звезд! Завершит фестиваль 24 августа Полина Гагарина», — заявил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.