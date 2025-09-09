Фестиваль «Джаз Парк» пройдет в Лосино-Петровском 14 сентября
На этой неделе в парках городского округа Лосино-Петровский жителей ждут спортивные и развлекательные мероприятия. Так,
9 сентября в Свердловском парке в 12:00 пройдет спортивно-игровая программа.
А 10 сентября в Лосино-Петровском парке в 14:00 начнется анимационная программа, в 14:30 — спортивно-игровая программа, а в 15:00 — настольные игры. 11 сентября в Свердловском парке в 17:00 пройдет анимационная программа, в 17:30 — спортивно-игровая программа, а в 18:00 — викторина.
13 сентября в Лосино-Петровском парке в 18:00 пройдет спортивно-игровая программа, в 19:00 начнется лекция-беседа, а в 20:00 — наблюдение за звездными скоплениями.
В этот же день, 13 сентября, в Свердловском парке пройдет мероприятие «Парковый кросс». Гостей ждут тематическая фотозона, фотовыставка, флешмоб разминка, легкоатлетический забег, чайная зона, викторина о здоровом питании, тематические мастер-классы и веселые старты для всей семьи. Начало в 11:00.
А 14 сентября в Лосино-Петровском парке в 12:00 пройдет городской открытый фестиваль-конкурс «Джаз Парк».
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.