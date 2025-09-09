Фестиваль «Джаз Парк» пройдет в Лосино-Петровском 14 сентября

На этой неделе в парках городского округа Лосино-Петровский жителей ждут спортивные и развлекательные мероприятия. Так, 9 сентября в Свердловском парке в 12:00 пройдет спортивно-игровая программа.

А 10 сентября в Лосино-Петровском парке в 14:00 начнется анимационная программа, в 14:30 — спортивно-игровая программа, а в 15:00 — настольные игры. 11 сентября в Свердловском парке в 17:00 пройдет анимационная программа, в 17:30 — спортивно-игровая программа, а в 18:00 — викторина.

13 сентября в Лосино-Петровском парке в 18:00 пройдет спортивно-игровая программа, в 19:00 начнется лекция-беседа, а в 20:00 — наблюдение за звездными скоплениями.