Фестиваль дворового футбола прошел в Подольске

В седьмой раз в Московской области состоялся региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. На базе спорткомплекса «Труд» в Подольске встретились команды из разных муниципалитетов Подмосковья.

За победу поборолись 18 команд. Они состязались в двух категориях: это дети, которые не занимаются футболом в секциях, и дети, которые тренируются регулярно.

Лучшие команды отправятся на всероссийский этап футбольного турнира — финал России. Там они представят Московскую область. Состязания пройдут уже в сентябре.

Участвуют не только юноши, но и девушки. Команда из Подольска заняла первое место в своей категории. Сборная участвовала в соревнованиях второй год подряд и вновь показала высокий результат.

