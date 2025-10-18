Фестиваль духовной музыки прошел в Химках

В Детской школе искусств в микрорайоне Сходня в Химках состоялся фестиваль духовной музыки «Покровские встречи». Событие посвятили празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября.

Воспитанники и педагоги учебного заведения, жители и гости городского округа Химки, а также председатель Совета депутатов Сергей Малиновский посетили фестиваль.

«Каждое выступление детей тронуло душу. Через музыку они поделились своим вдохновением и показали, что духовные ценности могут быть живыми и понятными каждому», — отметил Сергей Малиновский.

Зрители услышали народные песни и духовные произведения. Юные исполнители продемонстрировали собравшимся свои навыки и таланты. По словам муниципального депутата Руслана Шаипова, подобные мероприятия объединяют горожан разных возрастов, помогают им становиться ближе друг к другу и к своим истокам.

Отметим, что фестиваль «Покровские встречи» проводят уже четвертый год.