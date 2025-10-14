Фестиваль духовной музыки пройдет в Химках 16 октября

Мероприятие под названием «Покровские встречи» проведут в детской школе искусств микрорайона Сходня в Химках и приурочат к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Зрители смогут услышать выступления хорового коллектива, инструментальную музыку и народные песни в исполнении фольклорного ансамбля.

Юные артисты школы искусств выступят на сцене с разными номерами. Гости услышат яркие музыкальные номера и композиции, посвященные Богородице.

Мероприятие пройдет 16 октября по адресу: микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом № 11. Начало концерта в 18:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Фестиваль «Покровские встречи» стал уже традиционным событием в Химках. Его проводят четвертый год подряд.

Отметим, что в Химках создали все условия, чтобы юные таланты развивались и совершенствовали творческие способности. Помимо Сходненской школы, в муниципалитете также работают Центральная детская школа искусств и учебное заведение имени Алексея Верстовского.