Фестиваль духовного творчества пройдет в Балашихе в ноябре

В Балашихе состоится уникальное событие — фестиваль духовного творчества «Преображение», который объединит различные направления искусства, связанные общей темой духовного совершенствования человека. Это масштабное мероприятие призвано вдохновить участников и зрителей на внутреннее развитие и глубокое осмысление духовных ценностей.

Фестиваль организован при совместной работе Балашихинского благочиния Балашихинской епархии Русской Православной Церкви и управления культуры администрации городского округа. Такое сотрудничество позволяет соединить культурные и духовные традиции, создавая пространство для творческого самовыражения и духовного диалога.

Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои способности в музыке, изобразительном искусстве, театре и поэзии, представив работы, которые отражают важность духовного развития и духовного вклада в современное общество. Каждый вид творчества нацелен на раскрытие глубины человеческой души и стремление к гармонии с собой и окружающим миром.

«Суть фестиваля заключается в духовном преображении человека. Участие в событии предполагает знание духовной культуры и внутреннюю устремленность к духовному развитию», — отметила заместитель начальника управления культуры Марина Чернова.

Желающие принять участие в фестивале могут подать заявки в различных направлениях искусства. Заявки на музыкальные и театральные выступления направляются на электронный адрес управления культуры администрации Балашихи: blsh_kultur@mosreg.ru. Для участия в поэтическом направлении необходимо отправить заявку на электронную почту центральной городской библиотеки имени Тютчева: cbsbal.ab@yandex.ru. Художники, желающие продемонстрировать свои работы, могут направлять заявки в Балашихинскую картинную галерею: bal.galereya@yandex.ru. К заявкам следует приложить портфолио или видеозапись с представляемой работой.

Прием заявок открыт до 20 октября. После тщательного рассмотрения жюри отберет участников, которые будут приглашены на гала-концерт фестиваля. Торжественное мероприятие состоится 27 ноября в городской картинной галерее, где пройдет награждение лауреатов и участников конкурса.