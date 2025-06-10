Фестиваль дорожной и пожарной безопасности прошел в Балашихе

В Балашихе с размахом прошел фестиваль, посвященный безопасности, превратив площадь перед Ледовым дворцом в настоящий центр притяжения для жителей. Импровизированный автодром стал одной из главных площадок: под чутким присмотром инструкторов каждый желающий мог сесть за руль учебного автомобиля или мотоцикла.

Очередь из новичков и опытных водителей не уменьшалась, ведь попробовать свои силы хотели все, от подростков до взрослых, подчеркивая, насколько важна культура безопасного вождения.

Не менее зрелищной частью программы стала демонстрация работы Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели показали, как вызволяют пострадавшего, запертого в машине после аварии — ситуации, от которой не застрахован никто. Такие тренировки напомнили о значении профессионализма и скорости в критические моменты. Начальник гарнизона Александр Костиков обратился к гостям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в быту и на природе, подчеркнув, что их служба готова справиться с любым возгоранием, будь то квартира, лес или автомобиль.

Фестиваль удивил разнообразием активностей: на площади развернулась выставка пожарной техники, которая ежедневно выезжает на вызовы по номерам 01, 101 или 112. Гостей ждали яркие выступления балетной студии и клуба единоборств, лотерея с подарками и раздача памяток о безопасности. Особой популярностью пользовалась фотосессия на полицейском мотоцикле, а полевая кухня угощала всех, создавая тёплую, почти семейную атмосферу. Каждая деталь подчеркивала главную цель мероприятия — научить жителей, как защитить себя и близких.

Директор местной автошколы Наталья Бабушкина отметила, что фестиваль объединяют усилия разных служб: Госавтоинспекция рассказывала о правилах дорожного движения, МЧС и пожарные делились опытом. Это помогает людям лучше понимать, как вести себя на дороге и в чрезвычайных ситуациях. Мероприятие стало не просто праздником, но и важным уроком для детей и взрослых, напоминая о ценности ответственного поведения.

Такие фестивали уже несколько лет являются традицией в Балашихе, с каждым разом привлекая все больше участников. Они не только знакомят с работой экстренных служб, но и сплачивают жителей, даря позитивные эмоции и уверенность в завтрашнем дне. Это событие ещё раз доказало, что безопасность — дело общее, а забота о ней начинается с каждого из нас.