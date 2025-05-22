Фестиваль дополнительного образования «Успех в каждом шаге» прошел в Коломне

В городском округе Коломна состоялся фестиваль дополнительного образования «Успех в каждом шаге», который собрал детей и их родителей на концерт, мастер-классы и открытые занятия. Посетители мероприятия получили возможность познакомиться с работой Центра детского творчества, где сейчас обучаются почти шесть тысяч ребят.

Особое внимание на фестивале привлек педагог дополнительного образования Оксана Коняхина, которая уже шесть лет работает с детьми. Она учит малышей красиво и правильно говорить, используя в занятиях символического друга — Каркушу. Благодаря игровым упражнениям дети исправляют дефекты речи и развивают навыки звукопроизношения. Кроме того, занятия включают темы семьи, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также прививают любовь к русскому языку.

В новом учебном году центр планирует принять еще около 1,5 тысячи учащихся.

Жительница Коломны Елена Беликова посетила фестиваль вместе с сыном и планирует привести его в центр на обучение в следующем году. По ее словам, это поможет раскрыть творческие способности ребенка и даст возможность ярко проявить себя в танцах и пении.

Фестиваль проходил по семи адресам города, где каждый мог выбрать интересующее направление и записаться в кружки или секции. Организаторы отмечают, что мероприятие способствует развитию талантов и поддерживает стремление детей к новым знаниям и умениям.