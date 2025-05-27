Фестиваль домов на колесах прошел в Коломне

Традиционное мероприятие Caravanex в этом году состоялось уже в 14-й раз. Фестиваль собрал производителей жилых домов и прицепов со всей России, а также из Турции и Китая.

Посетителям было представлено более 100 различных моделей. Среди них — большие автодома для семейного отдыха, маленькие прицепы для уединенных посиделок на природе, внедорожники со всеми удобствами для тех, кто любит покорять бездорожье.

Производитель «Автокемпер Пром» показал свою новинку — дом на колесах с гаражом. Специальная разработка подойдет для тех, ездит на отдых со своими мотоциклами, квадроциклами и снегоходами. Жилая часть прицепа — кухня, которая трансформируется в спальное место, плюс полноценный санузел. Одним словом, все, что нужно для комфортного активного отдыха.