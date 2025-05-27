Фестиваль домов на колесах прошел в Коломне
Традиционное мероприятие Caravanex в этом году состоялось уже в 14-й раз. Фестиваль собрал производителей жилых домов и прицепов со всей России, а также из Турции и Китая.
Посетителям было представлено более 100 различных моделей. Среди них — большие автодома для семейного отдыха, маленькие прицепы для уединенных посиделок на природе, внедорожники со всеми удобствами для тех, кто любит покорять бездорожье.
Производитель «Автокемпер Пром» показал свою новинку — дом на колесах с гаражом. Специальная разработка подойдет для тех, ездит на отдых со своими мотоциклами, квадроциклами и снегоходами. Жилая часть прицепа — кухня, которая трансформируется в спальное место, плюс полноценный санузел. Одним словом, все, что нужно для комфортного активного отдыха.
«Ежегодно все наши российские производители готовят свои новинки для того, чтобы показать их именно на Caravanex. Все самое свежее, самое новое и интересное в первый раз было представлено именно здесь», — рассказала директор фестиваля Елена Пашкина.
Фестиваль Caravanex в этом году посетили более 20 тысяч человек. С рядом производителей были заключены контракты на приобретение автодомов и прицепов.