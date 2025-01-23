Фестиваль для специалистов дошкольного образования прошел в Щелкове

Фестиваль для воспитателей и специалистов дошкольного образования прошел в Щелкове. Мероприятие организовали в детском саду № 63 «Лучик», где трудится победитель конкурса «Воспитатель года». Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Фестиваль организовали в рамках Клуба «Воспитатель Подмосковья», который работает на базе Московского областного центра дошкольного образования. На данный момент организация объединяет более 650 педагогов и вовлекает молодых специалистов в профессиональную деятельность через проект «Ступени к мастерству».

«Фестиваль показал, что взаимодействие воспитателей с другими специалистами образовательных организаций — это мощный ресурс для профессионального роста педагогов и внедрения инновационных подходов в обучение», — отметили в ведомстве.

Победители и лауреаты региональных и всероссийских конкурсов «Воспитатель года» провели мастер-классы, поделились опытом работы по взаимодействию воспитателей, логопедов, психологов и инструкторов по физической культуре.