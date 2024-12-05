Фестиваль для людей с ограниченными возможностями прошел в Ногинске
Шестой областной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Искра надежды» состоялся в ногинском центре культуры и творчества «Глухово». Мероприятие в Богородском округе проходит уже в шестой раз, но впервые в этом году оно вышло на областной уровень.
Участие в конкурсе приняли девять стационарных учреждений социального обслуживания Московской области.
«К нам приехали гости из шести муниципалитетов. Это Черноголовка, Электрогорск, Клин, Куровское и другие. Здесь выступают поэты, танцоры и певцы. Это люди с выдающимися возможностями», — сказал заместитель главы администрации Богородского городского округа Олег Шойко.
Фестиваль многожанровый, поэтому участники показывали все грани своих талантов. Каждый победил в определенной номинации и получил награду за свои старания.
Недавно уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».