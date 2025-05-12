Фестиваль детского вокального творчества прошел в Воскресенске

IV Открытый конкурс под названием «Звездный старт» состоялся в доме культуры рабочего поселка имени Цюрупы. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В фестивале участвовали солисты, дуэты, трио и ансамбли в возрасте до 18 лет из разных округов Подмосковья. Конкурсанты выступали в номинациях «Народный и эстрадный вокал», каждая из которых подразделялась на возрастные категории. Вокальное мастерство участников оценивало компетентное жюри под председательством директора Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» Марины Глебовой.

Концертная программа была наполнена трогательными и патриотичными вокальными номерами. Для участников фестиваля также провели увлекательные мастер-классы от профессиональных преподавателей.

Гран-при в номинации «Эстрадный вокал» жюри присудило Анастасии Левиной из вокальной студии «Солнечный зайчик» дома культуры «Юбилейный», а также вокальному трио «Фристайл» в составе Анны Синевой, Алисы Селивановой, Дарьи Абдалиной из Детской школы искусств № 2.

В номинации «Народный вокал» обладательницей главного приза фестиваля стала Ксения Балалаева из дома культуры рабочего поселка Хорлово.