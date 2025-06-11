Фестиваль детского спорта ко Дню России прошел в Люберцах

Спортивный праздник состоялся на площадке Инженерно-технологического лицея. Мероприятие посвятили предстоящему Дню России и Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня.

Участников фестиваля ждала разнообразная программа, в которую вошли игровая разминка, эстафеты и футбольные матчи. Спортивное событие собрало более 60 человек.

Инициаторами фестиваля выступили депутаты окружного совета, представители «Молодой гвардии Единой России», футбольная школа «Спартак» и Федерация футбола Люберец.

Глава совета депутатов городского округа Петр Ульянов отметил, что атмосфера праздника была очень доброжелательной, спортивной, заряжающей энергией, добром и настраивающая подрастающее поколение на победу в лучших традициях отечественного спорта.

«Мы хотим, чтобы еще больше ребят вели активный образ жизни, занимались спортом, приходили в футбольные школы и секции, любили нашу страну, защищали цвета российского триколора на международных турнирах», — подчеркнул директор «Спартака», депутат Дмитрий Кудинов.

Участники фестиваля получили памятные подарки от комитета РФСО «Спартак» по футболу, партии «Единая Россия» и спонсоров.