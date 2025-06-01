Фестиваль детского музыкального творчества «Радуга» прошел в Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Фестиваль детского музыкального творчества «Радуга» провели в инженерно-технологическом лицее в Люберцах. В мероприятии приняли участие 198 воспитанников дошкольных учреждений.

Фестиваль посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло под девизом: «Пусть всегда будет солнце!».

«На протяжении многих лет в рамках празднования Международного дня защиты детей проходит яркий фестиваль детского музыкального творчества „Радуга“ среди воспитанников дошкольных образовательных организаций муниципалитета, чтобы показать и посмотреть, что умеют наши талантливые малыши. В этом году он собрал 198 участников из 15 образовательных организаций, и все они продемонстрировали свои таланты на большой сцене», — отметила заместитель главы — начальник управления образования Виктория Бунтина.

Участникам фестиваля вручили ценные подарки и грамоты.

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