Фестиваль детского музыкального творчества «Радуга» прошел в Люберцах

Фестиваль детского музыкального творчества «Радуга» провели в инженерно-технологическом лицее в Люберцах. В мероприятии приняли участие 198 воспитанников дошкольных учреждений.
Фестиваль посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло под девизом: «Пусть всегда будет солнце!».
«На протяжении многих лет в рамках празднования Международного дня защиты детей проходит яркий фестиваль детского музыкального творчества „Радуга“ среди воспитанников дошкольных образовательных организаций муниципалитета, чтобы показать и посмотреть, что умеют наши талантливые малыши. В этом году он собрал 198 участников из 15 образовательных организаций, и все они продемонстрировали свои таланты на большой сцене», — отметила заместитель главы — начальник управления образования Виктория Бунтина.
Участникам фестиваля вручили ценные подарки и грамоты.
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