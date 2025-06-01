Фестиваль детского музыкального творчества «Радуга» прошел в Люберцах

Фестиваль посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло под девизом: «Пусть всегда будет солнце!».

«На протяжении многих лет в рамках празднования Международного дня защиты детей проходит яркий фестиваль детского музыкального творчества „Радуга“ среди воспитанников дошкольных образовательных организаций муниципалитета, чтобы показать и посмотреть, что умеют наши талантливые малыши. В этом году он собрал 198 участников из 15 образовательных организаций, и все они продемонстрировали свои таланты на большой сцене», — отметила заместитель главы — начальник управления образования Виктория Бунтина.

Участникам фестиваля вручили ценные подарки и грамоты.