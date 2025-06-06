Фестиваль детского и юношеского творчества прошел в Красногорске

Масштабное мероприятие «Созвездие талантов» в Нахабине приурочили к Международному дню защиты детей. В течение 10 часов в режиме нон-стоп на сцене выступали воспитанники филиалов культурно-досугового комплекса «Красногорье» со всего округа.

Концертная программа включала более 250 номеров — вокальных, хореографических, театральных. Выступили на фестивале и взрослые профессиональные артисты — военный оркестр 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады

«Это такая традиция — здесь, в Нахабине, проводить фестиваль. Сегодня он объединяет больше 1000 участников. И когда наши дети здесь на сцене, а родители видят результат их достаточно серьезного большого труда, мы действительно говорим о том, что наш Красногорск — талантливый, творческий, замечательный округ и у него большое красивое будущее», — сказала начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска Галина Ковалева.

Праздничный вечер завершился ярким фаер-шоу и масштабным флешмобом. Всем участникам фестиваля вручили сладкие призы.