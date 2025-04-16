Фестиваль детских талантов прошел в Орехово-Зуевском округе

Фестиваль «Малышок» в девятнадцатый раз прошел в Орехово-Зуевском городском округе. В этот раз его посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Более сотни юных талантов приехали выступить в Центр культуры и досуга города Куровское. Участниками фестиваля стали дети в возрасте от трех до семи лет — воспитанники 11 дошкольных и дополнительных учреждений округа.

Ребята читали стихи, пели песни и танцевали. Призы и подарки получил каждый участник конкурсной программы.

Победителями в номинации «Любимое стихотворение» стали школа № 1, детская школа искусств имени Флиера, Ликино-Дулевское отделение и Куровская гимназия. Лучшими в номинации «Звонкий голосок» признали воспитанников Куровской гимназии, Куровской школы № 1, РЖД детский сад № 8. Главные награды в номинации «Попляшите наши ножки» забрали Давыдовская гимназия, центр детского творчества «Родник», РЖД детский сад № 8.