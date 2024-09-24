Фестиваль «День тыквы» собрал тысячу участников в Мелихове

Осенний праздник «День тыквы» провели в чеховском музее-заповеднике «Мелихово». Участниками мероприятия стала тысяча человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили большую развлекательную программу. Например, желающие поучаствовали в мастер-классах по валянию шерсти и декупажной живописи. Посетителей угощали огурцами, засоленными в тыкве по рецепту одной чеховской семьи, обучали приготовлению тыквенного варенья и созданию сувенира из подручных материалов.

На празднике прошли конкурсы осеннего урожая и самого оригинального костюма. Работали фотозоны и ярмарка с сувенирами и продукцией из тыквы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».