Фестиваль «День семьи» в Захарове собрал более 1,8 тысячи посетителей

В Захарове прошел фестиваль «День семьи». Более 1,8 тысячи жителей приняли участие в мастер-классах и анимационных программах.

Фестиваль организовали в сотрудничестве с Одинцовской епархией. Заместитель председателя Комитета по культуре администрации Одинцовского округа Елена Хворостьянова сообщила, что в праздновании Дня семьи, любви и верности приняли участие 1800 гостей.

Гостям фестиваля в Захарове представили конное шоу, анимационную программу, тематические мастер-классы и другие активности для всех возрастов. Представители православных приходов Звенигородского и Одинцовского благочиний организовали велопробег.

Также в храме Петра и Февронии Муромских в Захарове отслужили молебен, после чего провели старинный русский обряд величания супругов и поздравили юбиляров совместной жизни и семьи участников специальной военной операции.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поручил сделать фестиваль «День семьи» ежегодным.

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