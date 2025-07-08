Фестиваль Чайковского в Клину собрал более 17 тысяч зрителей

В Клину завершился XI Международный фестиваль искусств имени Чайковского. Его концерты посетили более 17 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На Большой поляне музея прошло семь крупных концертов с участием известных исполнителей классической музыки, театра, оперы и балета. Также выступали талантливые ученики музыкальных школ Подмосковья вместе с солистами Всероссийского юношеского симфонического оркестра, а молодые артисты участвовали в отдельном концерте в рамках Молодежного фестиваля Чайковского.

Во время фестиваля в музее-заповеднике также работала Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, а для юных музыкантов провели мастер-классы с участием известных исполнителей — всё это в рамках Академии Юрия Башмета.

В фестивале приняли участие Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, актеры Евгений Миронов и Игорь Костолевский, оперная певица Симона Кермес, пианист Борис Березовский. Театр «Геликон-опера» представил оперу Чайковского «Черевички», а премьер Большого театра Денис Родькин показал балетный вечер с артистами из Москвы и Санкт-Петербурга.