Фестиваль чая провели в Подольске

«НеобыЧАЙный фестиваль» прошел 5 января в парке имени Виктора Талалихина. Мероприятие посетили около 1,5 тысячи человек.

Гостей угощали чаем из настоящих русских самоваров от компании «НеобыЧАЙный локомотив» — всего было выпито около 50 литров напитка. Также участникам рассказывали о традициях чаепития и разнообразии сортов.

На танцевальной веранде прошла концертная программа с участием коллективов четырех подольских домов культуры: «Быково», имени Лепсе, «Романцево» и ЗИО. Со сцены звучали народные песни. Для юных гостей провели интерактивную программу и вручили подарки. Также в павильоне «Сказочный лес» все желающие могли принять участие в мастер-классе.

Ранее сообщалось, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в округе проведут более 250 новогодних мероприятий до 11 января.