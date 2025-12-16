Более 250 новогодних мероприятий проведут в Подольске

С 1 декабря по 11 января 2026 года в городском округе планируют провести более 250 новогодних мероприятий с охватом более 25 тысяч детей. Среди активностей — елки в учреждениях сферы культуры, спорта и молодежной политики, мастер-классы, интерактивные, игровые и анимационные программы, мероприятия в парках.

До 11 января пройдут мероприятия в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В парке Талалихина по выходным до конца декабря работает резиденция Деда Мороза, куда можно прийти всей семьей. Также там стоят почтовые ящики для отправки писем детей с заветными желаниями новогоднему волшебнику в Великий Устюг. Особенно насыщенным обещает быть 5 января. В этот день пройдут сразу два фестиваля — «Необычайный» и «Хрустальный лед», состоится премьера ледового спектакля «Зимний код Подмосковья» с участием известных фигуристов.

В декабре и январе покажут представления, посвященные празднованию Нового года и праздника Рождества Христова для многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей военнослужащих и мобилизованных граждан, семей, проживающих в пунктах временного размещения.

В округе 22 декабря проведут акцию «Vитамины Zащитникам», в ходе которой волонтеры передадут витамины для бойцов в Военный клинический госпиталь Минобороны России. Планируются новогодние мероприятия в «Территории будущего» для школьников и семей участников специальной военной операции.

С 17 по 29 декабря пройдут представления «Новый год шагает по планете» для учеников начальной школы и музыкальные игровые программы «Здравствуй, Новый год» для обучающихся 5-11-х классов. Охват составит около 47 тысяч детей.

Состоятся муниципальные конкурсы видеопоздравлений «Новый год в эфире!», «Новогодняя игрушка», «ПДД изучай. Елку новогоднюю наряжай», «К нам в гости идет Новый год!». Впервые устроят конкурс на лучшее оформление образовательного учреждения «Новогоднее настроение».

В Подольске в рамках областной программы «Парки. Сказки. Торжество» провели первые творческие мастер-классы, театрализованные представления и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. В парке имени Виктора Талалихина 20 декабря состоится программа «Зимние рекорды» с мастер-классами по скандинавской ходьбе и зимним видам спорта, концертная программа. В следующую субботу 27 декабря все желающие могут принять участие в акции «Новый год под шубой» с дискотекой и смастерить открытки в мастерской помощников Деда Мороза.