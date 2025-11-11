Фестиваль чая пройдет в Центральном парке Ногинска в выходные

Центральный парк Ногинска готовится к яркому событию, которое привлечет множество любителей чая и искусства. В программу праздника войдут развлекательные мероприятия, дегустации и интересные конкурсы.

С 14:00 в субботу начнется главный праздник — фестиваль чая, который предложит посетителям разнообразные активности. Гостей ожидает насыщенная концертная программа с выступлениями артистов, среди которых будет фолк-группа «Разгуляй!». Также запланированы интерактивные представления и конкурс на лучшее приготовление шарлотки, где каждый сможет попробовать свои силы и творческий подход.

Кроме того, участники смогут насладиться дегустацией различных сортов чая и приобрести вкусные угощения на ярмарке. В атмосфере праздника будет организовано огненное шоу, которое добавит зрелищности мероприятию.

В течение всей недели в парке пройдут и другие интересные занятия. Понедельник и среда посвящены мастер-классам по живописи, а вторник и четверг — спортивно-бальным танцам. В среду юные гости смогут принять участие в экологической акции и тематической программе «Синичкин день». В пятницу добавят разнообразия в расписание занятия по северной ходьбе и фотопроектам.